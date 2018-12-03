Украинцы стали покупать больше новых авто: пятерка самых популярных брендов

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-ноябре выросли на 2% - до 74,8 тыс. штук.

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-ноябре 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросли на 2% – до 74,8 тыс. единиц, сообщает пресс-служба ассоциации «Укравтопром».

Читайте такжеВ ГФС назвали количество растаможенных за неделю "евроблях"

По данным «Укравтопрома», в ноябре автопарк Украины пополнился новыми легковыми автомобилями на 7,3 тыс. шт., что на 4% меньше относительно показателей продаж прошлого года.

Самым популярным брендом ноября стал Renault. Первую строчку рейтинга Renault занял с показателем 865 реализованных автомобилей. Таким образом, относительно прошлого года этот бренд улучшил свой ноябрьский результат на 15%.

На втором месте Toyota с показателем 757 авто, что на 10% меньше по сравнению с прошлым годом.

Третье место украинцы отдали Nissan, приобретя 687 новых машин этой марки. При этом Nissan улучшил прошлогодний результат в 2 раза.

Четвертое место у KIA - 621 авто, что на 29% больше по сравнению с ноябрем 2017 года.

Замыкает пятерку лидеров Skoda, в активе которой 407 регистраций новых легковых автомобилей в ноябре этого года, что на 7% меньше, чем годом ранее.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2017 года продажи новых легковых автомобилей в Украине выросли на 25% - до 82,3 тыс. единиц.