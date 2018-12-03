Huawei представит первый в мире смартфон с «дырявым» экраном

Компания наметила дату анонса Nova 4 на 17 декабря.

Компания Huawei объявила точную дату анонса грядущего смартфона Huawei Nova 4, идущего на смену относительно свежей модели Huawei Nova 3.

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Эта модель примечательна тем, что первой получит один из «дырявых» экранов, которые станут одним из наиболее популярных трендов в индустрии смартфонов в следующем году. Анонс, как гласит официальный тизер, намечен на 17 декабря, пишет itc.ua.

По предварительным данным, Huawei Nova 4 базируется на однокристальной системе Kirin 980, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Также упоминается четыре камеры (сдвоенная основная и такая же фронтальная) и подэкранный сканер отпечатков пальцев. Из коробки на смартфоне установлена ОС Android 9.0 Рie с фирменной оболочкой EMUI 9.0.

Отметим, что на подходе еще два смартфона, оснащенные экранами с точечным вырезом под фронтальную камеру – Samsung Galaxy A8s и Lenovo Z5s.