Россия частично разблокировала украинские порты в Азовском море - Омелян

Министр инфраструктуры выразил надежду, что в ближайшие дни украинские порты будут разблокированы полностью, а следующим шагом станет освобождение украинских моряков.

По состоянию на 3 декабря 2018 года наблюдается движение судов через Керченский пролив в направлении украинских портов в Азовском море.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на слова главы ведомства Владимира Омеляна.

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«Да, частично разблокированы порты Бердянск и Мариуполь. Суда осуществляют свое движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов. Судна останавливаются российской стороной, осматриваются, как и раньше, однако частично движение восстановлено», - заявил Владимир Омелян.

По его словам, на вход в Азовское море ожидают 17 судов, на выход - 1. Еще 9 судов стоят у причалов в портах.

Глава Министерства инфраструктуры отметил, что разблокирование украинских портов стало возможным благодаря скоординированным действиям украинской власти, жесткой и однозначной международной реакции, а также вниманию со стороны иностранных медиа. «Вчера вместе с заместителем Министра обороны Украины Анатолием Петренко и руководителем Администрации морских портов Украины мы сделали расширенную совместную пресс-конференцию в порту Мариуполя для иностранных медиа, где рассказали о нарушениях международного права со стороны Российской Федерации, экономических и геополитических угрозах от блокировки портов Азова, а также призвали международное сообщество выступить единым голосом в защиту демократии, мира и свободы в Украине», – сказал Омелян.

Министр инфраструктуры выразил надежду, что в ближайшие дни украинские порты будут разблокированы полностью, а следующим шагом станет освобождение украинских моряков.