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Трассу Киев-Чоп временно перекроют

11:53, 04 декабря 2018
Транспорт/Связь
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Отрезок трассы Киев-Чоп перекроют из-за проведения ремонтных работ / фото УНИАН

Об этом сообщили в Патрульной полиции Закарпатской области.

"4 декабря водители смогут пересечь место проведения работ без особых осложнений, не съезжая с данной трассы. Однако, уже 5 декабря (ориентировочно до 13 часов) движение на участке дороги M-06, от км 752 + 375 км 753 + 775 будет полностью перекрыто", - говорится в сообщении.

Объезд на этом отрезке трассы будет возможен через дорогу районного значения вблизи села Сусково.

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Как сообщал УНИАН, 20 ноября активисты организации «Авто Евро Сила» перекрыли трассу Киев-Чоп во Львовской области.

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Теги: #Закарпатье#перекрытие дороги#Киев-Чоп