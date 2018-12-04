Трассу Киев-Чоп временно перекроют
11:53, 04 декабря 2018Транспорт/Связь
211 0
Перекрытие дороги связано с проведением ремонтных работ.
Отрезок трассы Киев-Чоп перекроют из-за проведения ремонтных работ / фото УНИАН
Из-за проведения ремонтных работ на Закарпатье отрезок трассы Киев-Чоп возле села Сусково Свалявского района будет перекрыт.
Об этом сообщили в Патрульной полиции Закарпатской области.
"4 декабря водители смогут пересечь место проведения работ без особых осложнений, не съезжая с данной трассы. Однако, уже 5 декабря (ориентировочно до 13 часов) движение на участке дороги M-06, от км 752 + 375 км 753 + 775 будет полностью перекрыто", - говорится в сообщении.
Объезд на этом отрезке трассы будет возможен через дорогу районного значения вблизи села Сусково.
Как сообщал УНИАН, 20 ноября активисты организации «Авто Евро Сила» перекрыли трассу Киев-Чоп во Львовской области.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter