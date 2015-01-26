В Карпатах возобновили движение в месте схода с рельсов 10 грузовых вагонов

На железнодорожной станции Лавочное Львовской железной дороги с 10.00 понедельника, 26 января, возобновлено движение поездов, которое было прекращено с 06.35 воскресенья, 25 января, в связи со сходом с рельсов 10 вагонов с железной рудой.

Об этом сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении, после завершения работ по перемещению вагонов на рельсы, движение железнодорожного транспорта на станции Лавочное было возобновлено.

На месте происшествия для ликвидации аварии работают три восстановительных поезда со станций городов Стрый, Львов и Мукачево и 170 работников «Укрзализныци». Параллельно проводятся работы по восстановлению путей и опоры контактной сети.

На месте происшествия работали соответствующие силовые структуры и оперативная группа областной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций. Причины происшествия выясняются.

Как сообщал УНИАН, 25 января в 06:35 на выезде со станции Лавочное Сколовского района Львовской области (1,5 км от станции в сторону станции Чоп) у грузового поезда № 1609 в составе 48 вагонов, который двигался со станции Вечерний Кут Днепровской железной дороги на станцию Чоп Львовской железной дороги, на затяжном повороте, на скорости 38 км/ч сошли с рельсов 10 вагонов с железной рудой. Повреждены около 130 м железнодорожного пути и 1 опора контактной сети. Потерпевших нет. В результате аварии движение поездов по станции Лавочное было временно прекращено и осуществлялось в объезд через станции Дрогобыч и Самбор.