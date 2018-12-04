Хватило на пять дней: УЗ начала отменять экспрессы в "Борисполь"

В результате этого интервал движения экспрессов ночью увеличен до двух часов, в пиковое время — почти до одного часа, в межпиковое — превышает один час.

Госкомпания «Укрзализныця» начала отменять поезда «Киев Борисполь Экспресс» в аэропорт "Борисполь" на пятый день после начала регулярного сообщения между Киевом и главными воздушными воротами Украины.

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Как следует из обновленного расписания, которое введено в действие с 00:00 4 декабря, отменены ряд рейсов как в ночное время, так и в пиковое утреннее и вечернее, сообщает avianews.com.

В результате этого интервал движения экспрессов ночью увеличен до двух часов, в пиковое время — почти до одного часа, в межпиковое — превышает один час.

В первые дни движения поездов основной интервал составлял около 1 часа, при этом в утреннее и вечернее время он уменьшался до 27-44 минут.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября «Укрзализныця» запустила железнодорожный экспресс Kyiv Boryspil Express между вокзалом «Киев-Пассажирский» и международным аэропортом «Борисполь». Купить билеты на экспресс можно в железнодорожных кассах и киосках самообслуживания. Железнодорожное сообщение между столицей и аэропортом будет функционировать в режиме 24/7.

Маршрут поезда проходит от вокзала «Киев-Пассажирский» через станцию «Дарница» до терминала D аэропорта «Борисполь». Изначально планировалось, что поезд будет останавливаться и на станции «Выдубичи». Расчетное время в пути - 35 минут.

1 декабря в «Укрзализныце» сообщили, что около полудня машинист поезда из-за технической неисправности на 19-м км маршрута попросил вспомогательный поезд. О ситуации были оперативно извещены соответствующие службы аэропорта «Борисполь», чтобы обеспечить посадку на рейсы пассажиров, находившихся в поезде.

В госкомпании объяснили, что техническая неисправность в поезде Kyiv Boryspil Express возникла из-за непогоды, извинились и пообещали расследовать инцидент подробнее.