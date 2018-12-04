Экспресс Киев-Борисполь сегодня снова сломался по пути в аэропорт

Первый раз поезд Kyiv Boryspil Express сломался 1 декабря около полудня из-за технической неисправности на 19-м км маршрута.

Рельсовый автобус "Киев - аэропорт Борисполь" с отправлением в 15.00 сломался на перегоне Дарница-Фармацевтическая.

Об этом сообщил пассажир поезда Михаил Макаренко на странице в Facebook.

По его словам, у поезда возникли проблемы с двигателем. "Поезд "Киев-аэропорт Борисполь" заглох на перегоне Дарница-Фармацевтическая. Не запускается двигатель. Стоим на перегоне", - написал Михаил Макаренко.

Позже он добавил, что двигатель все же удалось запустить, однако рельсовый автобус PESA 620М-011 так и не поехал.

В итоге, поезд все таки добрался до аэропорта "Борисполь" с 30-минутным опозданием. Но не самостоятельно - "притащил" его туда тепловоз М62.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября «Укрзализныця» запустила железнодорожный экспресс Kyiv Boryspil Express между вокзалом «Киев-Пассажирский» и международным аэропортом «Борисполь». На открытии присутствовали президент Петр Порошенко, премьер Владимир Гройсман, министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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На следующий день после его запуска Скоростной экспресс из Киева в аэропорт «Борисполь» сломался. Почти все пассажиры экспресс-поезда успели на свои рейсы. Одному из пассажиров "Укрзализныця" компенсировала 550 доллдаров за новый авиабилет.

Купить билеты на экспресс можно в железнодорожных кассах и киосках самообслуживания. Железнодорожное сообщение между столицей и аэропортом будет функционировать в режиме 24/7.

Маршрут поезда проходит от вокзала «Киев-Пассажирский» через станцию «Дарница» до терминала D аэропорта «Борисполь». Изначально планировалось, что поезд будет останавливаться и на станции «Выдубичи». Расчетное время в пути - 35 минут.