Причина - увеличение нагрузки на систему в 6 раз

Акционерная госкомпания «Укрзализныця» ввела ограничения в работе онлайн-системы продажи билетов в связи с увеличением нагрузки в 6 раз. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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«В связи с увеличением в 6 раз нагрузки на онлайн-систему продажи билетов booking.uz.gov.ua, специалистами «Укрзализныци» принимаются меры для обеспечения корректной работы сервиса. В частности, для обеспечения проведения клиентских платежей. Сейчас для стабилизации работы системы наложено ограничение в 140 сессий в секунду, необходимое для обеспечения осуществления операций клиентских платежей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время, по мере стабилизации ситуации, ограничения будут сняты.

«Укрзализныця» просит клиентов с пониманием относиться к сложившейся ситуации», - отметили в пресс-службе.

Согласно сообщению, «Укрзализныця» начала открывать продажу билетов на поезда, отправляющиеся после 20 декабря.

«На данный момент открыта продажа билетов на 70% круглогодичных поездов. На остальные поезда продажа будет открыта в ближайшее время»,- говорится в сообщении.

Также отмечается, что после реализации всех билетов на круглогодичные поезда, «Укрзализныця» начнет назначения дополнительных поездов на период новогодних и рождественских праздников.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» с целью предупреждения злоупотреблений и предотвращения дефицита билетов на поезда в период новогодних и рождественских праздников запретила осуществлять возврат билетов через интернет на период с 15 декабря 2018 года по 15 января 2019 года - до окончания пикового периода зимних перевозок.