В УЗ назвали причину отмены экспрессов в «Борисполь» и обнародовали новое расписание

Интервал движения экспрессов ночью с 01:00 до 05:00 увеличен до двух часов, в остальное время составляет около одного часа.

Акционерная госкомпания «Укрзализныця» скорректировала график движения скоростного экспресса Kyiv Boryspil Express, который курсирует между вокзалом «Киев-Пассажирский» и международным аэропортом «Борисполь», сократив рейсы в ночные часы. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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«Скоростной экспресс Киев-Пассажирский - Борисполь-аэропорт пока курсирует в штатном режиме. За эти сутки зафиксирован один случай отклонения от графика экспресса. Кроме того, после изучения пассажиропотока «Укрзализныця» корректирует график движения скоростного экспресса. Осуществленные изменения в расписании курсирования учитывают на данном этапе существующий пассажиропоток на маршруте ст. Киев-Пассажирский - ст. Борисполь-аэропорт. Сокращение коснулось рейсов в ночные часы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 00:00 часов этих суток на маршруте будет курсировать 27 пар поездов.

В результате корректировки интервал движения экспрессов ночью с 01:00 до 05:00 увеличен до двух часов, в остальное время составляет около одного часа.

При этом, в случае увеличения или уменьшения пассажиропотока, «Укрзализныця» и в дальнейшем будет корректировать количество пар поездов как в сторону их уменьшения, так и в сторону увеличения.

Также, в пресс-службе сообщили, что после запуска экспресса Киев-Пассажирский - Борисполь-аэропорт, им уже воспользовались более 6000 пассажиров.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» с целью предупреждения злоупотреблений и предотвращения дефицита билетов на поезда в период новогодних и рождественских праздников запретила осуществлять возврат билетов через интернет на период с 15 декабря 2018 года по 15 января 2019 года, до окончания пикового периода зимних перевозок.