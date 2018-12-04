«Евробляхеры» оставляют свои авто за границей, чтобы не платить пошлину и залог (видео)

В то же время, если еще неделю назад владельцы авто на еврономерах устраивали пикеты на пунктах пропуска, то теперь они спровоцировали настоящий коллапс на таможне.

Владельцы автомобилей на еврономерах оккупировали таможни, чтобы легализовать свои авто. В то же время, некоторые водители оставляют свои автомобили с европейскими номерами за границей, поскольку не имеют денег на растаможку или залог.

Читайте такжеУкраинцы стали покупать больше новых авто: пятерка самых популярных брендов

Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что в Черновцах за несколько дней действия нового закона о растаможке эту процедуру уже прошли почти двести владельцев «евроблях». Начали растаможку и в других областях.

Если еще неделю назад владельцы авто на еврономерах устраивали пикеты на пунктах пропуска, то теперь они вызвали настоящий коллапс на таможне. На прохождение экспертного осмотра авто образовалась очередь - без него растаможить машину невозможно.

В отделе таможенного оформления также немало людей. Большинство уже определились - свое авто надо растаможить, поскольку закон уже не изменится.

"Это не меняет ничего. Пойти, узаконить как-то. За машину, которую я там дал 3,5 тысячи евро, я здесь 3,2 должен дать", - заявил журналистам владелец авто на еврономерах Илья Гуцуляк.

Если несколько дней назад на Черновицкой таможне оформили чуть более полусотни авто на еврономерах, то по состоянию на сегодняшнее утро их уже 189. На таможне даже назвали точную сумму уплаченных в бюджет средств - 16 млн 800 тыс. гривень. Ежедневно здесь оформляют около 40 авто.

В сервисном центре МВД с сегодняшнего дня планируют начать выдавать растаможенным автомобилям украинские номера. Здесь, как и на таможне, в случае сильного наплыва желающих, готовы работать без выходных, пока очередь не уйдет.

На Львовщине жители приграничных регионов также начали растаможку автомобилей. На выходных двое водителей даже оставили залог, чтобы въехать в Украину на еврономерах.

"Если за первую неделю у нас было оформлено три транспортных средства, то только за сегодня - 34 транспортных средства. И с этих 34 машин взыскано налогов около двух миллионов гривень", - сообщил руководитель Львовской таможни ГФС Левко Прокипчук.

Отмечается, что некоторые водители выезжают в Польшу на «евробляхе», чтобы оставить машину там. По их словам, на растаможку или залог денег у них нет. Таких водителей немало – на парковке одного из супермаркетов в Польше можно увидеть немало машин, оставленных украинцами. Домой они возвращаются уже пешком. По словам водителей, за свою «евробляху» они заплатили меньше, чем придется потратить на растаможку.

Тем временем, пограничные пункты пропуска - пустые. В Краковце раньше водители простаивали в очередях по несколько часов. Сейчас - не более 20 минут.

Как сообщал УНИАН, ранее владельцы автомобилей на еврономерах заблокировали движение транспорта через пункты пропуска на государственной границе. Такие действия участников международного движения были вызваны вступлением в силу новых законодательных норм относительно легализации ввезенных с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобилей с европейской регистрацией.

25 ноября вступили в силу законы Украины о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы о снижении акциза на легковые автомобили и усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.

Со дня вступления в силу закона вводится 90-дневный льготный период действия ставки 0,5 для расчета ставки налога за растаможку на ранее ввезенные автомобили. Однако лицо, которое ввезло в Украину автомобиль в режиме транзита или в режиме временного ввоза, не сможет передать его во владение, пользование или распоряжение другим лицам.