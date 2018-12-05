"Это не частичное разблокирование": журналистка раскрыла тактику РФ насчет украинских портов

Журналистка не разделяет оптимизма министра инфраструктуры Владимира Омеляна относительно "частичного разблокирования" портов.

Россия была вынуждена разблокировать проход в Азовское море через Керченский пролив, но при этом не отказалась от тактики экономического подавления украинских портов.

Такое мнение высказала журналистка Лариса Волошина, передает «Обозреватель». Она подчеркнула, что не разделяет оптимизма правительства относительно российских уступок.

Читайте такжеИз-за незаконных простоев судов в Азове по вине России дорожают морские перевозки

"Появилось сообщение о том, что Азовское море якобы частично разблокировано. Исходя из этого сообщения, входа в Азовское море ожидали 17 судов, а в украинских портах Мариуполя и Бердянска ожидали выхода 9 судов", - отметила она.

"Надо понимать, что Россия никогда полностью не блокировала эти порты, она делала задержки, иногда на несколько дней, а то и на неделю, на так называемые проверки", - пояснила Волошина.

Журналистка прокомментировала заявление министра инфраструктуры Владимира Омеляна о том, что Россия продолжает осматривать корабли, которые идут в украинские порты и выходящие из них, но не задерживает, а пропускает их через Керченский пролив.

"Меня удивляет это оптимистичное видение Омеляна в том плане, что это является частичным разблокированием. Это не частичное разблокирование, это тактика, которую РФ использует с начала весны. Эту тактику западные эксперты называют экономическим давлением, экономическими санкциями России против Украины", - заявила Волошина.