В онлайн-системе продажи билетов "Укрзализныци" произошел масштабный сбой: в соцсетях - волна возмущения

Люди возмущены ситуацией с продажей билетов, сложившейся в "Укрзализныце".

В онлайн-системе приобретения билетов "Укрзализныци" произошел массовый сбой: несмотря на снятие требуемой суммы, документы на проезд пользователи не получили. Эти проблемы с сервисом уже подтвердили и в самой компании.

Так, 4 декабря "Укрзализныця" ввела ограничения в работе онлайн-системы продажи билетов в связи с увеличением нагрузки в 6 раз.

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"В связи с увеличением в 6 раз нагрузки на онлайн-систему продажи билетов booking.uz.gov.ua специалистами "Укрзализныци" принимаются меры для обеспечения корректной работы сервиса. В частности, для обеспечения проведения клиентских платежей. Сейчас для стабилизации работы системы наложено ограничение в 140 сессий в секунду, необходимое для обеспечения осуществления операций клиентских платежей", - говорится в сообщении.

В соцсетях это вызвало волну возмущения среди пользователей сервиса онлайн-продажи билетов УЗ. Так, ряд юзеров пишет, что оплатил билеты, однако не получил документы для проезда, а потом и деньги не были возвращены.

Люди возмущены ситуацией, сложившейся в "Укрзализныце", и отмечают, что такой ажиотаж перед новогодними праздниками в компании могли бы предусмотреть:

Вскоре "Укрзализныця" на своей странице в Facebook сообщила, что наладила работу сервиса онлайн-заказа билетов booking.uz.gov.ua. Пока сервис работает еще с ограничениями, однако якобы клиенты уже начали получать свои билеты или же деньги, которые не удалось получить ранее из-за некорректной работы.

Ранее "Укрзализныця" с целью предотвращения злоупотреблений и предотвращения дефицита билетов на поезда в период новогодних и рождественских праздников запретила осуществлять возврат билетов через интернет на период с 15 декабря 2018 года до 15 января 2019 года - до окончания пикового периода зимних перевозок.