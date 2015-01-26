Во второй тур отбора на должность главы «Укрзализныци» прошло 11 человек

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, после квалификации и оценки по профессиональным требованиям для второго этапа (интервьюирование) эксперты отобрали 31 кандидата, из которых 20 претендуют на должности генеральных директоров аэропортов, а 11 - на должность руководителя «Укрзализныци».

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Как напомнили в пресс-службе, список финалистов отбора будет сформирован из тех кандидатов, которые во втором туре успешно пройдут собеседования с заместителями министра и экспертами компаний Talent Advisors, ЕBS и Deloitte, а далее - с министром инфраструктуры.

Финалистов отбора будет утверждать министр инфраструктуры. Сведения о потенциальных кандидатах на руководящие должности будут размещены на сайте Министерства инфраструктуры перед подачей в номинационный комитет.

Также в пресс-службе добавили, что по состоянию на 26 января на должность руководителя «Укрпочты» подали резюме 105 претендентов. Прием резюме продолжается до 30 января включительно.

Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Андрей Пивоварский сообщил, что руководители "Укрзализныци", аэропортов "Борисполь" и "Львов" могут быть назначены уже до середины февраля.

Также сообщалось, что на должности глав «Укрзализныци», аэропортов «Борисполь» и «Львов» претендует больше 400 человек.

31 декабря 2014 года Министерство инфраструктуры объявило о старте отбора кандидатов на должности генеральных директоров «Укрзализныци», аэропорта «Борисполь» и аэропорта «Львов» совместно с экспертами консалтинговых компаний Talent Advisors, ЕBS и Deloitte.

Оценивание (предварительный отбор) кандидатов будет проводиться экспертной группой в соответствии с поступлением предложений об участии от кандидатов.

Окончательный перечень финалистов будет сформирован и представлен на сайте Мининфраструктуры после оценки всех кандидатов.

Решение о назначении руководителя будет принимать министр инфраструктуры после общения с каждым из кандидатов-финалистов.

Основной задачей, которая ставится перед кандидатами на пост директора аэропорта, является разработка стратегии развития аэропорта, которая превратит существующую инфраструктуру в популярный международный транспортный хаб, позволит привлечь новых клиентов, увеличить пассажиро- и грузооборот, улучшить финансовые результаты и укрепить позиции на рынке международных перевозок.

Перед главой "Укрзализныци" ставятся задачи по проведению реформирования модели управления бизнесом, осуществлению трансформации организационной структуры путем внедрения бизнес-процессов и инструментов управления эффективностью, которые будут соответствовать лучшим мировым практикам. Также будет необходимо обеспечить эффективность и прозрачность коммерческих операций компании и как следствие - рост финансовых результатов.