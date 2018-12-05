Днепровский горсовет возьмет кредит ЕБРР на покупку троллейбусов

11,5 млн евро планируется получить непосредственно от ЕБРР, а 1,5 млн евро - от Фонда чистых технологий.

Днепровский горсовет принял решение о привлечении 13 млн евро кредита от Европейского банка реконструкции и развития на приобретение 44 новых троллейбусов с низким полом.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня во время 38-й очередной сессии горсовета.

«11,5 млн евро мы получим непосредственно от ЕБРР, а 1,5 млн евро - от Фонда чистых технологий. Кредит рассчитан на 12 лет, льготный период - 2 года. Этот заем позволит нашему городу приобрести в 2019 году около 50% всего троллейбусного парка», - отметил директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета Игорь Маковцев.

Планируется, что 32 троллейбуса будут иметь запас автономного хода до 1 км, а 12 троллейбусов - с запасом хода до 12 км. Эти машины помогут в будущем реализовать проект коммунального общественного транспорта для жилого массива Приднепровск. Также все троллейбусы будут оснащены кондиционерами.