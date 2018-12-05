Крымский мост проседает: эксперты оценили, смогут ли по нему поехать поезда (видео)
Строящийся оккупантами Керченский мост смещается, сообщало украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, ссылаясь на результаты космической съемки.
В частности, ведомство зафиксировало несколько критических участков, где происходят процессы смещения: одни объекты проседают со скоростью до 89 миллиметров в год, другие – поднимаются со скоростью до 52 миллиметров в год, говорится в сюжете "Крым.Реалии".
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Первый замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи уверяет, что в случае с Керченским мостом спутниковые данные могут о многом рассказать: "Если "Гугл" может рисовать 3D-картинку с точностью до сантиметров, то почему мы не можем следить за стабильностью той или иной крупной конструкции в тех же измерениях".
Украинский инженер-мостостроитель Петр Коваль говорит, что проседание или поднятие отдельных конструкций мостов от 1 до 9 сантиметров – не критичны.
Эксперты допускают, что может остановиться стоительство железнодорожной части Крымского моста.
"Одна опора проседает, а вторая - поднимается. Это очень опасно для ж/д моста...", - говорит российский гидрогеолог Юрий Медовар.