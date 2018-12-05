Два украинских порта вынуждены сократить рабочую неделю из-за блокирования РФ Керченского пролива - Омелян

Украинские порты "Мариуполь" и "Бердянск" потеряли больше половины грузопотока и вынуждены сокращать работников.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что из-за блокирования Россией Керченского пролива украинские порты вынуждены перейти на четырехдневную рабочую неделю.

Об этом чиновник сообщил в Facebook.

"Как мы и ожидали, Москва осуществляет ручное регулирование доступа торговых судов в украинские морские порты Азовского моря по древнему принципу Кремля: "хочу/не хочу". О соблюдении свободы судоходства и не препятствования прохождению Керченского пролива речь даже не идет", - отметил Омелян.

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По его словам, украинские порты "Мариуполь" и "Бердянск" потеряли больше половины грузопотока и вынуждены перейти на четырехдневную рабочую неделю и сокращать работников.

Омелян добавил, что 29 судов ожидают прохода через Керчь-Еникальский канал, а еще 11 судов стот у причалов в портах.

"Работаем с союзниками по антироссийской коалиции по поводу возвращения оккупированных территорий, освобождения захваченных моряков и кораблей, восстановления международного права и прекращения экономической блокады Азовского региона Украины", - отметил министр.

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Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".