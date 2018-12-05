Продажи автомобилей в Европе продолжают падать

Всего за прошлый месяц в этом регионе было продано 1,05 млн автомобилей.

Продажи автомобилей в Западной Европе в ноябре упали на 8,3%.

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Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные исследовательской компании LMC Automotive, всего за прошлый месяц в этом регионе было продано 1,05 млн автомобилей, в то время как в ноябре 2017 года этот показатель составлял 1,14 млн.

Аналитики LMC Automotive считают, что на продажах продолжают сказываться вступившие в силу 1 сентября новые, более жесткие стандарты проверки уровня вредных выбросов автомобилей (WLTP), разработанные в ответ на скандал с фальсификацией уровня выбросов.