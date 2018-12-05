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«Укрзализныця» временно продлила работу касс центрального киевского вокзала

19:49, 05 декабря 2018
Транспорт/Связь
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Сегодня кассы на центральном вокзале Киева будут работать дольше / vokzal.org.ua

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Об этом в Facebook сообщает пресс-служба «Укрзализныци». Отмечается, что в таком режиме сегодня будет работать 31 касса. 

Напомним, в онлайн-системе приобретения билетов "Укрзализныци" произошел массовый сбой: несмотря на снятие требуемой суммы, документы на проезд пользователи не получили. Эти проблемы с сервисом подтвердили и в самой компании.

Отмечалось, что 4 декабря "Укрзализныця" ввела ограничения в работе онлайн-системы продажи билетов в связи с увеличением нагрузки в 6 раз.

В дальнейшем в компании заявили, что стабилизировали работу системы. Тем не менее, по состоянию на 12:20 сайт booking.uz.gov.ua работал с перебоями.

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Теги: #Укрзализныця#билеты