«Укрзализныця» временно продлила работу касс центрального киевского вокзала

Сегодня 31 касса будет работать до полуночи.

Работа касс вокзала станции «Киев пассажирский» на сегодня, 5 декабря, будет продлена до 24:00.

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Об этом в Facebook сообщает пресс-служба «Укрзализныци». Отмечается, что в таком режиме сегодня будет работать 31 касса.

Напомним, в онлайн-системе приобретения билетов "Укрзализныци" произошел массовый сбой: несмотря на снятие требуемой суммы, документы на проезд пользователи не получили. Эти проблемы с сервисом подтвердили и в самой компании.

Отмечалось, что 4 декабря "Укрзализныця" ввела ограничения в работе онлайн-системы продажи билетов в связи с увеличением нагрузки в 6 раз.

В дальнейшем в компании заявили, что стабилизировали работу системы. Тем не менее, по состоянию на 12:20 сайт booking.uz.gov.ua работал с перебоями.