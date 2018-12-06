"Укрзализныця" обещает билеты на 30 дополнительных поездов уже на следующей неделе (видео)
09:57, 06 декабря 2018Транспорт/Связь
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Тем, кто за билеты заплатил, но их не получил, советуют требовать возврата денег в банках.
"Укрзализныця" обещает дополнительные билеты уже на следующей неделе / фото 5 канал
"Укрзализныця" откроет продажу билетов на 30 дополнительных пар поездов.
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Как говорится в сюжете ТСН, электронная продажа билетов на поезда возобновила свою работу. По крайней мере, сейчас утром приобрести проездные документы можно без каких-либо проблем. Однако ситуация предыдущих двух дней, когда сайт зависал, может повториться, если одновременно им будут пользоваться много людей.
В «Укрзализныце» обещают, что уже на следующей неделе будут билеты еще на 30 дополнительных пар поездов. Тем, кто за билеты заплатил, но их не получил, советуют требовать возврата денег в банках.
"Укрзализныця" откроет продажу билетов на 30 дополнительных пар поездов
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