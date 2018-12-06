Контейнерный поезд между Китаем и ЕС запустят через Украину - Омелян
10:02, 06 декабря 2018Транспорт/Связь
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В Мининфраструктуры уверены, что количество таких поездов составит около тысячи в год.
Иллюстрация REUTERS
Принято решение о запуске контейнерного поезда между Китаем и Европейским Союзом через территорию Украины.
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Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на совместном брифинге с министром инфраструктуры Польши Анджеем Адамчеком.
"Я рад что есть решение о запуске контейнерного поезда между Китаем и ЕС. Между Китаем и Польшей через территорию Украины. Мы убеждены, что количество таких поездов будет около тысячи в год", - сказалминистр.
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