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Контейнерный поезд между Китаем и ЕС запустят через Украину - Омелян

10:02, 06 декабря 2018
Транспорт/Связь
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на совместном брифинге с министром инфраструктуры Польши Анджеем Адамчеком.

"Я рад что есть решение о запуске контейнерного поезда между Китаем и ЕС. Между Китаем и Польшей через территорию Украины. Мы убеждены, что количество таких поездов будет около тысячи в год", - сказалминистр.

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Теги: #Евросоюз#Китай#Шелковый путь