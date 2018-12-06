Украина и Польша хотят запустить прямое ж/д сообщение Львов-Люблин уже в июне

По словам Омеляна, в декабре "Укрзализныця" и Польская железная дорога окончательно согласуют формат и срок запуска новых линий.

Украина и Польша планируют открыть железнодорожное сообщение между Львовом и Люблином в июне 2019 года, а также планируют запустить поезд Перемышль – станция Нижанковичи (Львовская область).

Читайте такжеКонтейнерный поезд между Китаем и ЕС запустят через Украину - Омелян

Об этом сообщил министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчек на совместном брифинге с министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном.

"Мы планируем запустить железнодорожное сообщение между Львовом и Люблином. Здесь возможны три подхода. Первый - это пересадка пассажиров в вагоны с широкими рельсами. Второй вариант - использование вагонов с автоматическим изменением ширины колеи, чтобы они могли курсировать по и польским, и по украинским путям. Третий вариант - строительство полностью новой колеи. По нашему мнению, первый вариант - самый вероятный. Мы считаем, что этот поезд может начать курсировать в июне 2019 года или не позже зимы следующего года", - сказал Адамчек.

Также министр сообщил, что планируется запустить сообщение с Нижанковичами.

"Это не сложно будет реализовать. С польской стороны уже есть финансирование. В скором времени мы запустим это сообщение", - отметил он.

В свою очередь Омелян отметил, что в декабре "Укрзализныця" и Польская железная дорога окончательно согласуют формат и срок запуска новых линий.

"За последний год пассажиропоток между Украиной и Польшей вырос в два раза. У нас есть планы по дальнейшему развитию сообщения. Мы договорились, что в декабре "Укрзализныця" и Польская железная дорога согласуют формат запуска новых линий и мы сможем под Новый год объявить сроки запуска. Речь идёт о направлении Люблин-Львов, Перемышль (Польша) – Нижанковичи (Украина)", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2016 года был открыт новый железнодорожный маршрут фирменного скоростного поезда "Интерсити+" №705/706 Киев-Львов-Перемышль (Польша).