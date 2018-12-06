Новым президентом "Киевстара" стал гендиректор Beeline в Казахстане

С июля этого года он в дополнение к своим основным обязанностям в качестве СЕО "Beeline Казахстан" временно был назначен и. о. президента "Киевстар".

Новым президентом крупнейшего украинского оператора мобильной связи "Киевстар" стал генеральный директор Beeline в Казахстане Александр Комаров.

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Об этом сообщается в официальном пресс-релизе группы компаний VEON.

"В июле этого года он был назначен исполняющим обязанности президента "Киевстар" временно в дополнение к своим основным обязанностям в качестве СЕО "Beeline Казахстан". Александр присоединился к VEON пять лет назад, а с 2015 года является СЕО "Beeline Казахстан". За время своей работы Комарову удалось достичь устойчивого роста доходов компании и запустить новые цифровые сервисы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до прихода в VEON Александр был генеральным директором GroupM, одной из крупнейших маркетинговых компаний в Украине, и занимал руководящие позиции в маркетинге и коммерческой функции международных и украинских компаний.

"Александр получил степень MBA в Школе Экономики (Стокгольм), а также окончил Киевский политехнический институт", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщал УНИАН, летом этого года Петр Чернышов, ранее возглавлявший бизнес-единицу "Евразия" и занимавший должность президента "Киевстар" в Украине, решил покинуть группу. В структуре управления группы VEON произошли и другие изменения. Так, Шелль Мортен Йонсен, который с марта 2018 года занимал должность временно, с 19 июля назначен главным операционным директором группы VEON.

Справка УНИАН. "Киевстар" – украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G и 4G. Услугами оператора пользуются свыше 26 млн абонентов.

Акционеры "Киевстара" – международная группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции группы находятся в свободном обращении на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).