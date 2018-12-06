цей матеріал доступний українською

Цены на АЗС падают: сколько стоит заправить автомобиль

13:25, 06 декабря 2018
Транспорт/Связь
275 0
Средняя розничная цена бензина А-95 снизилась до 30,87 грн за литр / фото УНИАН

Читайте такжеТрамп: мир не хочет высоких цен на нефть

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Так, в сетях национальных операторов OKKO и WOG бензины и ДТ подешевели на 50 копеек за литр до: А-92 – 31,49 грн, А-95 – 32,49 грн, А-95 Премиум – 33,49 грн, ДТ – 31,99 грн.

На 20-30 копеек за литр цены снизили на АЗС AMIC до: А-92 – 31,49 грн, А-95 – 32,49 грн, А-95 Премиум – 33,49 грн, ДТ – 31,79 грн.

В полтавском регионе BVS и «Автотранс» снизили цены на 10-30 копеек за литр до: А-92 – 30,38-30,39 грн, А-95 – 31,18-31,19 грн, ДТ – 30,43-30,44 грн.

На 1 грн за литр цены снизились на АЗС запорожской сети ZOG и тернопольской «Автотехсервис», а оператор «Укр-Петроль» понизил цены на 1-1,5 грн за литр.

Кроме того, снижение цен наблюдалось в таких сетях, как ОЛАС и Sun Oil.

Согласно информации UPECO, по состоянию на 6 декабря средняя цена на топливо в Украине составила: А-92 – 29,73 грн/л, А-95 – 30,87 грн/л, А-95 Премиум – 32,07 грн/л, ДТ – 30,58 грн/л.

Как сообщал УНИАН, цены на заправках в Украине росли с конца августа на фоне существенного роста мировых цен на нефть, которые начали снижаться во второй половине октября, потянув за собой розничные цены на бензин и ДТ в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #АЗС#цены на бензин#цены на АЗС