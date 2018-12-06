Цены на АЗС падают: сколько стоит заправить автомобиль

Ряд крупных сетей АЗС в Украине снизили цены на бензин и дизтопливо еще на 50 коп. за литр.

Крупные сетевые операторы АЗС ОККО и WOG с 5 по 6 декабря снизили цены на бензины и дизельное топливо еще на 50 копеек за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Так, в сетях национальных операторов OKKO и WOG бензины и ДТ подешевели на 50 копеек за литр до: А-92 – 31,49 грн, А-95 – 32,49 грн, А-95 Премиум – 33,49 грн, ДТ – 31,99 грн.

На 20-30 копеек за литр цены снизили на АЗС AMIC до: А-92 – 31,49 грн, А-95 – 32,49 грн, А-95 Премиум – 33,49 грн, ДТ – 31,79 грн.

В полтавском регионе BVS и «Автотранс» снизили цены на 10-30 копеек за литр до: А-92 – 30,38-30,39 грн, А-95 – 31,18-31,19 грн, ДТ – 30,43-30,44 грн.

На 1 грн за литр цены снизились на АЗС запорожской сети ZOG и тернопольской «Автотехсервис», а оператор «Укр-Петроль» понизил цены на 1-1,5 грн за литр.

Кроме того, снижение цен наблюдалось в таких сетях, как ОЛАС и Sun Oil.

Согласно информации UPECO, по состоянию на 6 декабря средняя цена на топливо в Украине составила: А-92 – 29,73 грн/л, А-95 – 30,87 грн/л, А-95 Премиум – 32,07 грн/л, ДТ – 30,58 грн/л.

Как сообщал УНИАН, цены на заправках в Украине росли с конца августа на фоне существенного роста мировых цен на нефть, которые начали снижаться во второй половине октября, потянув за собой розничные цены на бензин и ДТ в Украине.