Мининфраструктуры попросило у ЕБРР и IFC денег на аэропорт в Белой Церкви

В настоящее время эксперты из Евросоюза помогают Украине в разработке данного пилотного проекта в рамках Программы технической помощи ЕС.

Министерство инфраструктуры Украины обратилось к Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) и Международной финансовой корпорации (IFC) с просьбой рассмотреть пилотный проект развития аэропорта в Белой Церкви на предмет возможного финансирования.

Читайте такжеХватило на пять дней: УЗ начала отменять экспрессы в "Борисполь"

Как сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры со ссылкой на заместителя главы ведомства по вопросам европейской интеграции Виктора Довганя, в настоящее время эксперты из Евросоюза помогают Украине в разработке данного пилотного проекта в рамках Программы технической помощи ЕС.

«Учитывая результаты предварительного технико-экономического обоснования (ТЭО), разработанного для аэропорта Белой Церкви независимыми международными консультантами по программе Европейской комиссии для Украины, Министерство инфраструктуры Украины обратилось к ЕБРР и IFC с просьбой рассмотреть этот проект на предмет возможного финансового решения», - сказано в сообщении.

В целом, Министерство инфраструктуры инициирует широкий спектр проектов для развития инфраструктуры как на общегосударственном уровне, так и региональном. В частности, это реализация первой очереди Большой кольцевой дороги вокруг Киева, завершение капитальной реконструкции дороги Киев - Белая Церковь и начало капитальной реконструкции дороги Киев - Чернигов.

Как сообщал УНИАН, в феврале Министерство инфраструктуры сообщило о планах до 2020 года создать Международный аэропорт "Белая Церковь" с мультимодальной инфраструктурой для грузовых и пассажирских авиаперевозок, а также обеспечить развитие современного центра технического обслуживания и ремонта воздушных судов.

Тогда специалисты ведомства оценили ориентировочную стоимость проекта в 52 млн евро, а ориентировочный срок реализации - 2018-2020 годы.