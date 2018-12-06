Кассы центрального киевского вокзала сегодня снова будут работать до полуночи

Вчера кассы также работали в усиленном режиме, это позволило пассажирам приобрести 14773 билета на поезда.

Шестого декабря 28 билетных касс вокзалов станции "Киев-Пассажирский" будут работать до полуночи, сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Читайте такжеУЗ заявила, что стабилизировала работу онлайн-системы продажи билетов после массового сбоя

«Сегодня, 6 декабря, 28 билетных касс вокзалов станции Киев-Пассажирский будут работать до 00:00. Билетные кассы Укрзализныци продолжают работать в усиленном режиме вторые сутки для удобства пассажиров во время приобретения проездных документов», - отмечается на сайте компании.

Сообщается, что вчера кассы также работали до полуночи, это позволило пассажирам приобрести 14773 билета на поезда. УЗ, как утверждается, и в дальнейшем будет определять продолжительность работы железнодорожных касс в зависимости от спроса со стороны пассажиров.

В компании напомнили, что железнодорожные билетные кассы и онлайн-система продажи билетов работают в условиях высокой нагрузки из-за возросшего спроса на билеты, в частности, на период новогодних праздников.

Со следующей недели УЗ, как утверждается, начнет продажу билетов на дополнительные поезда. Ожидается, что в этот праздничный сезон их будет назначено не меньше 30 – это более 20 тысяч дополнительных мест.

Ранее в онлайн-системе приобретения билетов "Укрзализныци" произошел массовый сбой: несмотря на снятие необходимой суммы, документы на проезд пользователи не получили. Эти проблемы с сервисом подтвердили и в самой компании.

Отмечалось, что 4 декабря "Укрзализныця" ввела ограничения в работе онлайн-системы продажи билетов в связи с увеличением нагрузки в 6 раз. В дальнейшем в компании заявили, что стабилизировали работу системы.