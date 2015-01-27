Всемирный банк выделит $800 миллионов на ремонт дороги Киев-Харьков

Всемирный банк подтвердил свое намерение инвестировать 800 млн долл. в проект по развитию автодорожной сферы в Украине – ремонт участка Полтава-Харьков дороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, план реализации данного проекта обсудили на встрече первый заместитель министра инфраструктуры Владимир Шульмейстер и менеджер глобальной практики по транспорту и ИКТ, регион Европы и Центральной Азии (Колумбия) Хуан Гавириа.

Как сообщили представители министерства, проект будет состоять из двух частей. Первая из них - улучшение дорожной инфраструктуры на участке в 130 км. Вторая - это собственно организация мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности движения, поддержка эксплуатационного состояния дороги, внедрение системы взвешивательных комплексов.

Переговоры относительно содержания этого проекта продолжались около 6 месяцев. Реконструкция участка Полтава-Харьков будет одним из крупнейших инвестиционных проектов Всемирного банка в Украине. Благодаря реализации проекта автотранспортный коридор от Киева до Харькова, который имеет стратегическое значение для Украины, будет полностью обновлен.

Во время встречи стороны также обсудили перспективы сотрудничества по реформированию «Укрзализныци», переквалификации персонала, безопасности дорожного движения.

Читайте такжеУкраине нужна программа экономической стабилизации с привлечением внешнего финансирования – ЕБРРКак сообщал УНИАН, Всемирный банк уже выделил 400 млн долл. на капремонт дороги Киев - Харьков на участке Борисполь - Лубны. Второй кредит в размере 450 млн долл. был предоставлен на капремонт и повышение безопасности движения на участке Лубны - Полтава.

В июле Международный банк реконструкции и развития (МБРР) заявлял о намерении выделить Украине 800 млн долл. в рамках реализации третьего инфраструктурного проекта по строительству и реконструкции автодорог в Украине, предусматривающего в том числе ремонт участка автодороги Полтава – Харьков, автодороги Киев – Харьков – Должанский.