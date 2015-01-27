Назначен еще один дополнительный поезд Киев - Ивано-Франковск

В пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныци") сообщили, что поезд отправится из Киева 30 января в 22:23 и прибудет в Ивано-Франковск в 11:37. В обратном направлении поезд отправится 1 февраля в 20:00 и прибудет в столицу в 09:01.

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«Поездом смогут воспользоваться также жители Казатина, Винницы, Хмельницкого, Тернополя и Львова», - отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что данный поезд будет курсировать в составе 18 вагонов (купе, плацкарт и люкс) - 732 места.

«Укрзализныця» постоянно анализирует спрос пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом и назначает дополнительные поезда в наиболее популярных направлениях, а также включает дополнительные вагоны в состав графиковых поездов», - подчеркнули в пресс-службе.

В пресс-службе напомнили, что ранее поезд №269/219 Киев – Ивано-Франковск «Укрзализныця» назначала на 23 и 25 января.

Ранее УНИАН сообщал, что "Укрзализныця" назначила на праздники дополнительный поезд Днепропетровск - Львов.

Также сообщалось, что к работе в зимний период «Укрзализныця» подготовила более 3 тыс. пассажирских вагонов, из которых 2583 оборудованы системой электрообогрева.

По состоянию на конец декабря 2014 года на зимние праздники "Укрзализныця" предложила пассажирам более 2,1 млн билетов на поезда дальнего сообщения в самых популярных направлениях. В период рождественских праздников по Украине курсировали 15 дополнительных поездов.