За месяц в порты оккупированного Крыма зашли 11 танкеров и грузовых судов-нарушителей - МинВОТ

В ноябре в порты временно оккупированного Крыма зашли 11 танкеров и грузовых судов, что является нарушением законодательства Украины.

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Об этом сообщается на сайте Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"С 1 по 30 ноября в порты оккупированного Крыма зафиксированы заходы 11 танкеров и грузовых судов-нарушителей. Все суда были под флагом Российской Федерации. В общем этими судами осуществлено 28 заходов в порты Севастополя и Керчи", - говорится в сообщении.

"Кроме того, на рейде в акваториях портов Севастополя и Керчи, используемых для стоянки, зафиксированы 13 судов, среди которых 10 - под флагами Российской Федерации и по одному под флагами Белиза, Молдовы и Республики Того", - добавили в МинВОТ.

В Министерстве напомнили, что морские порты, расположенные в Евпатории, Керчи, Севастополе, Феодосии и Ялте, являются закрытыми на основании распоряжения Кабинета министров Украины от 30 апреля 2014 года № 578-р «Некоторые вопросы функционирования морского и речного транспорта» и согласно приказу Министерства инфраструктуры от 16 мая 2014 года № 255 «О закрытии морских портов».

"Заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты и терминалы, расположенные на территории АР Крым и г. Севастополь, является нарушением норм международного права как действия, подрывающие суверенитет Украины, а также нарушением законодательства Украины и влечет за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в частности, уголовную", - говорится в сообщении.