В Карпатах на месте схода с рельсов грузовых вагонов полностью возобновили движение

Львовская железная дорога (ЛЖД) 26 января в 22:30 открыла четный путь на станции Лавочное (Львовская обл.) для движения поездов, которое было прекращено утром 25 января в связи со сходом с рельсов десяти вагонов с железной рудой, сообщили в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, работы по устранению всех последствий схода грузовых вагонов продолжаются, однако поезда уже курсируют по указанному участку в соответствии с графиком движения.

В пресс-службе напомнили, что движение по нечетному пути на указанном участке железнодорожники возобновили 26 января в 9:30.

Согласно сообщению, 25 января в 6:35 на станции Лавочное произошел сход десяти грузовых вагонов поезда сообщением Вечерний Кут - Чоп, который перевозил железную руду. Вследствие инцидента были повреждены вагоны, маневровые светофоры, 85 м путей, сбита опора контактной сети, а также возникли задержки в движении поездов.

В сообщении подчеркивается, что в результате аварии никто не пострадал, однако сход вагонов повлек неудобства для пассажиров поездов, которые направлялись из Киева в Ужгород, и пригородных поездов, которые не смогли вовремя выполнить свои рейсы. Львовская железная дорога организовала курсирование этих поездов по измененному маршруту - через станцию Сянки, а также организовала подвоз пассажиров специальным транспортом до Львова, чтобы пассажиры могли совершить пересадку.

"Об окончательных причинах инцидента специалисты сделают вывод только после детального исследования всех материалов", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 25 января в 06:35 на выезде со станции Лавочное Сколовского района Львовской области (1,5 км от станции в сторону станции Чоп) у грузового поезда №1609 в составе 48 вагонов, который двигался со станции Вечерний Кут Приднепровской железной дороги на станцию Чоп Львовской железной дороги, на затяжном повороте, на скорости 38 км/ч сошли с рельсов 10 вагонов с железной рудой. В результате аварии движение поездов по станции Лавочное было временно прекращено и осуществлялось в объезд через станции Дрогобыч и Самбор.

На месте происшествия для ликвидации аварии работают три восстановительных поезда со станций городов Стрый, Львов и Мукачево и 170 работников «Укрзализныци».