Гройсман анонсировал очередной год масштабного строительства дорог

По его словам, правительство будет строго контролировать областные госадминистрации на предмет выполнения ремонтных и строительных дорожных работ в регионах.

Следующий год станет годом масштабного строительства и ремонта дорог в Украине, на эти цели в государственном бюджете предусмотрено более 50 млрд грн, что является рекордной суммой за все годы независимости нашей страны.

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Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе Часа вопросов к правительству в Раде.

«В этом году мы начали масштабно стоить дороги в Украине, следующий год будет еще более масштабным. Естественно, все за один год сделать невозможно…. Деньги на эти цели мы предусмотрели, это почти 55 млрд грн -рекордная цифра за всю историю нашей независимости, 17 млрд грн пойдет на местные дороги», - сказал Гройсман.

Он также подчеркнул, что в 2018 году впервые была создана стратегия развития украинских дорог и их строительства, целью которой, в частности, является строительство и капитальный ремонт дорог между всеми областными центрами Украины.

«У нас впервые в 2018 году была создана стратегия развития украинских дорог и их строительства. И за 5 лет мы должны с вами объединить все областные центры между собой, и мы это сделаем обязательно», - добавил он.

По словам Гройсмана, правительство будет также строго контролировать областные госадминистрации на предмет выполнения ремонтных и строительных дорожных работ в регионах.

«Мы будем жестко требовать от них (областных госадминистраций – УНИАН) качественной работы в 2019 году, потому что многие из них не смогли выполнить возложенные на них задания, надеюсь, что они в следующем году эту ситуацию исправят», - подытожил премьер.

Как сообщал УНИАН, по данным "Укравтодора", на строительство, реконструкцию и ремонт дорог госзначения в 2019 году будет направлено около 20 млрд грн из общей суммы в 34,4 млрд грн на дороги госзначения, которая заложена в Дорожном фонде.