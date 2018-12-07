ГПСУ о ситуации в Керченском проливе: оккупанты продолжают блокировать украинские порты

Сейчас в ожидании прохода через Керченский пролив находится более 140 судов.

Российская Федерация, вопреки международному праву, продолжает препятствовать движению кораблей через оккупированный ею Керченский пролив.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.

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Поэтому в Керченском проливе, который в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года используется для международного судоходства, и вблизи него наблюдается значительное накопление кораблей.

По имеющимся в Госпогранслужбе данным, по состоянию на утро 7 декабря на якорных стоянках и рейдах в ожидании прохода по Керченскому проливу находятся более 140 судов, 98 из которых со стороны Черного моря.

"Отметим, что в конце ноября количество судов в Керченском проливе составляло более 400. Хотя в первые дни декабря ситуация несколько стабилизировалась, и несколько дней назад их количество снизилось до 105, сейчас снова фиксируется увеличение. Страна-агрессор намеренно продолжает нарушать нормы Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива 2003 года, и заставляет украинские и иностранные торговые суда длительный промежуток времени ожидать прохода", - отмечают в пограничном ведомстве.

Обращается внимание, что оккупанты создают препятствия именно кораблям, направляющимся в украинские порты. Всего за минувшие сутки через Керченский пролив они пропустили только 41 судно в обоих направлениях, из которых 8 судов именно из/в портов Украины. При этом последние подвергались проверке представителями ФСБ России.

Кроме нарушения норм международного права, Россия также не учитывает риск возникновения аварийных ситуаций из-за увеличения и накопления судов на якорных стоянках.