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Под Харьковом запустили новую электричку (фото)

13:14, 07 декабря 2018
Транспорт/Связь
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Внешне поезд оснащен светодиодными прожекторами и буферными фонарями \ пресс-служба ЮЖД

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Об этом сообщили в пресс-службе ЮЖД. Электричка ходит через станции Покотиловка, Мерефа, Лозовая, Барвенково, Славянск и другие.

В новом поезде вместо деревянных сидений установлены комфортные сидения. Стеклопакеты на входных и салонных дверях обеспечивают тепло в салоне вагонов. Из информационного табло можно узнать о следующих остановках и времени прибытия поезда. 

В новом поезде вместо деревянных сидений установлены комфортные сидения \ пресс-служба ЮЖД

Внешне поезд оснащен светодиодными прожекторами и буферными фонарями, которые лучше освещают рельсы. В кабине машиниста есть камеры внешнего и внутреннего наблюдения и система видеорегистрации, позволяющая наблюдать за салоном электрички. 

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Теги: #Харьков#электричка