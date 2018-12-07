Под Харьковом запустили новую электричку (фото)
13:14, 07 декабря 2018Транспорт/Связь
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Электропоезд ЕР2Р-7087 курсирует по маршруту Харьков-Лозовая-Лиман с декабря.
Внешне поезд оснащен светодиодными прожекторами и буферными фонарями \ пресс-служба ЮЖД
Пригородный поезд №7035/7037/7038 ездит ежедневно, кроме вторника.
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Об этом сообщили в пресс-службе ЮЖД. Электричка ходит через станции Покотиловка, Мерефа, Лозовая, Барвенково, Славянск и другие.
В новом поезде вместо деревянных сидений установлены комфортные сидения. Стеклопакеты на входных и салонных дверях обеспечивают тепло в салоне вагонов. Из информационного табло можно узнать о следующих остановках и времени прибытия поезда.
В новом поезде вместо деревянных сидений установлены комфортные сидения \ пресс-служба ЮЖД
Внешне поезд оснащен светодиодными прожекторами и буферными фонарями, которые лучше освещают рельсы. В кабине машиниста есть камеры внешнего и внутреннего наблюдения и система видеорегистрации, позволяющая наблюдать за салоном электрички.
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