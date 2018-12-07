На АЗС дешевеет автогаз - цены снизилась до 15 гривень

Средняя стоимость сжиженного газа на АЗС снизилась до 15 грн/л, тогда как еще в октябре она достигала рекордных 16,99 грн/л.

Ряд сетей АЗС в Украине с 6 по 7 декабря снизили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 10-50 коп. за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Так, например, на АЗС SOCAR, WOG и OKKO автогаз подешевел на 30-50 копеек за литр, до 15,53 грн, 15,48 грн, и 15,29 грн, соответственно.

Также цены опустились на станциях Glusco - до 14,85 грн/л, а на «БРСМ-Нафта» и Amic - до, 14,79 грн/л.

В сети UPG цену снизили на 20 копеек за литр, до 14,70 грн.

Кроме того, снижение цен можно было наблюдать в сетях «Укргазвыдобування», «Татнефть-АЗС-Украина», «Род-Ник» «Автотранс» и др.

Таким образом, по состоянию на 7 декабря 2018 года, средняя стоимость автогаза на АЗС в Украине снизилась до 15 грн/л.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2018 года цена на автогаз на АЗС в Украине достигла рекордных 16,99 грн за литр. По мнению экспертов, причинами роста стоимости сжиженного газа на заправках являлся рост международных котировок, а также дефицит с импортными поставками.