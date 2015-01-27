Украина закрыла воздушные пункты пропуска через госграницу на Донбассе

Кабинет министров Украины распорядился временно закрыть воздушные пункты пропуска через государственную границу и пункты контроля, расположенные в Луганской и Донецкой областях, на территории которых украинские военнослужащие проводят антитеррористическую операцию против российских террористов.

Соответствующее решение закреплено распоряжением Кабмина №50-р от 21 января, опубликованным на правительственном портале.

Согласно распоряжению, закрыты воздушные международные круглосуточные пассажирско-грузовые пункты пропуска Донецк и Луганск. Кроме того, правительство распорядилось закрыть железнодорожный международный круглосуточный пункт контроля Иловайск в Донецкой области.

Министерству иностранных дел поручено довести до сведения дипломатических представительств иностранных государств в Украине, а также дипломатических представительств и консульских учреждений Украины информацию о временном закрытии пунктов пропуска и пункта контроля.

В свою очередь, Администрации Государственной пограничной службы после устранения обстоятельств, которые привели к временному закрытию пунктов пропуска и пункта контроля, поручено внести на рассмотрение Кабинета министров предложение относительно возобновления деятельности в этих пунктах пропуска и пункте контроля.

Как сообщал УНИАН, в июле 2014 года украинские авиавласти закрыли авиационное пространство над востоком Украины после того, как российские террористы сбили малазийский авиалайнер «Боинг-777» в небе над Донецкой областью.