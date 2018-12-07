"Укрзализныця" назначила 5 дополнительных поездов на зимние праздники

Для перевозок пассажиров в период зимних праздников "Укрзализныця" предложила пассажирам почти 120 тысяч мест в поездах, которые курсируют на постоянной основе.

Акционерная компания "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в период новогодних и рождественских праздников назначила 5 дополнительных поездов.

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Как сообщила пресс-служба компании, уже открыта продажа билетов на следующие дополнительные поезда: №161/162 Киев – Николаев, который будет отправляться из столицы 27, 29 декабря 2018 года и 3, 5, 9 и 13 января 2019 года, а обратно - 26, 28 декабря и 2, 4, 8, 12 января; поезд №205 Покровск – Харьков, который будет выполнять рейсы в обе стороны 28, 29, 30 декабря и 2, 4, 5 января; поезд №670 Кременчуг – Бахмач, который будет курсировать туда и обратно 8 января; поезд №797/798 Харьков – Запорожье, который будет отправляться в обе стороны 25 декабря и 1, 8 января; поезд №736 Киев – Запорожье, который будет отправляться в обе стороны 22, 25, 29 декабря и 1, 5 января.

По данным пресс-службы, для перевозок пассажиров в период зимних праздников "Укрзализныця" уже предложила пассажирам почти 120 тысяч мест в поездах, которые курсируют на постоянной основе.

"Еще более 20 тысяч мест будет открыто для продажи в дополнительных поездах. Большинство из них назначено именно на запад страны: в Ужгород, Львов, Черновцы и Ивано-Франковск", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" сообщала о планах назначить около 30 пар дополнительных поездов на зимние праздники.

4 декабря в онлайн-системе приобретения билетов "Укрзализныци" произошел массовый сбой: несмотря на снятие требуемой суммы, документы на проезд пользователи не получили. Поэтому "Укрзализныця" ввела ограничения в работе онлайн-системы продажи билетов в связи с увеличением нагрузки в 6 раз, которые были сняты 5 декабря.