В Украине вырос спрос на электрокары: ТОП-5 самых популярных моделей

Всего в течение ноября первичную регистрацию в Украине прошли 598 электромобилей.

В Украине спрос на электромобили вырос в 2,4 раза в ноябре по сравнению с прошлогодним показателем.

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Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

За месяц первичную регистрацию в Украине прошли 598 электромобилей.

80% первичного рынка электрокаров составляют импортируемые машины с пробегом.

Самым популярным электромобилем на украинском рынке остается Nissan Leaf. За прошлый месяц 344 украинца стали обладателями автомобилей этой модели.

Вторым по популярности остается автомобиль BMW i3. Предпочтение этому электромобилю Лейпцигского завода BMW отдал 41 покупатель.

Tesla Model S заняла третье место - в ноябре 34 автомобиля этой модели получили украинскую прописку.

На четвертом месте Renault Zoe с результатом 28 единиц.

Замыкает пятерку лидеров Fiat 500e, который выбрали 24 покупателя.

Всего с начала года в Украине свою первую регистрацию прошли 4812 электромобилей, что почти в 2 раза больше чем за аналогичный период 2017 года. Доля импортируемого секонд-хенда в этом сегменте авторынка составляет 84%.