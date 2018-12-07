В Киеве представили заключительный этап проекта "Управляй" (фоторепортаж)

Автобус специально оборудован таким образом, чтобы создавалось впечатление, будто за рулем никого нет.

В Киеве состоялся заключительный этап кампании от проекта «Управляй» – «Автобус-призрак в поисках лучшего водителя».

Отмечается, что цель проекта – распространить идею безопасного и ответственного управления транспортными средствами, а также важности соблюдения Правил дорожного движения.

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Как сообщал УНИАН, совместный проект Нацполиции и Консультативной миссии Европейского союза «Управляй» запустил на дороги Украины «неуправляемый автобус-призрак».

«Автобус-призрак» является вторым этапом социального проекта «Управляй». Проект в прошлом году запустила Национальная полиция вместе с Консультативной миссией Европейского Союза для того, чтобы привлечь внимание водителей и пешеходов к безопасности дорожного движения.

Автобус специально оборудован таким образом, чтобы создавалось впечатление, будто за рулем никого нет.