Каждое пятое судно, остановленное Россией, идет под европейским флагом – Омелян

Убытки компаний от простоя судов составляют от 10 до 50 тысяч долларов в сутки

Каждое пятое судно, которое незаконно останавливается Россией и вынуждено простаивать по несколько суток в акватории Азовского моря, принадлежит европейским судовладельцам, и его суточный простой оценивается от 10 до 50 тысяч долларов.

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Как сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, об этом заявил глава ведомства Владимир Омелян в рамках рабочей встречи во Франции с министром транспорта Франции Элизабет Борн.

"Каждое пятое судно, которое останавливается русскими и ожидает несколько суток, - под европейским флагом. Суточный простой судна стоит от 10 до 50 тысяч долларов. В итоге европейские налогоплательщики должны платить дополнительно за того, что Россия решила игнорировать нормы международного права", - цитирует пресс-служба Омеляна.

Министр инфраструктуры поблагодарил Францию за поддержку Украины в ситуации с агрессией России в Азовском море, отметив, что это проблема не только нашей страны, но и всей Европы.

"Это сложная ситуация не только для Украины или Азовского региона, но и для всей Европы. Россия не остановится на Азовском море, Россия не остановится в Украине. Если им сойдет с рук ситуация в Керченском проливе, то в следующем году они будут делать то же самое в Черном и в Балтийском морях. Поэтому очень важно, чтобы наши европейские и американские союзники говорили одним голосом, и я рад, что это происходит", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, по информации Госпогранслужбы, по состоянию на утро 7 декабря на якорных стоянках и рейдах в ожидании прохода по Керченскому проливу находятся более 140 судов, 98 из которых со стороны Черного моря.

25 ноября корабли ФСБ России заблокировали прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским судам, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

24 украинских военнослужащих были взяты в плен. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым судом в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

Киев обвиняет российские власти в провокации и считает инцидент в Черном море актом агрессии. Лидеры западных стран требуют от России немедленного освобождения украинских моряков.