В "Укрзализныце" рассказали, когда начнет курсировать поезд "Мукачево-Будапешт"

Продолжительность поездки составит шесть часов.

Запуск первого рейса сообщением "Мукачево-Будапешт" запланировано на 9 декабря.

Об этом в пятницу, 7 декабря, в своем Facebook рассказал и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"Это будет ежедневный прямой безпересадочный маршрут. Подвижной состав, курсирующий евроколеей, принадлежит Венгерским железным дорогам. Мы со своей стороны построили отдельную платформу, отремонтировали колею, средства сигнализации и связи", - написал он.

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Продолжительность поездки, по его словам, будет составлять шесть часов. Стоимость билета - 23 евро (около 720 гривень). "Из преимуществ - не будем тратить время на технические операции для курсирования на узкой колее. Это сэкономит время", - отметил Кравцов.

Он также отметил, что с начала года количество украинских пассажиров, которые путешествовали в Европу, увеличилось вдвое. "В Мукачево мы имеем большие планы. Там имеем развитую сеть железнодорожного сообщения со всеми регионами Украины, и создание сети поездов в ЕС позволяет создать мощный хаб для таких перевозок", - добавил железнодорожник.

Сейчас "Укрзализныця" ведет переговоры с коллегами из Чехии и Словакии для запуска маршрута до Праги.