С завтрашнего дня столичная городская электричка будет курсировать по новому графику
11:06, 08 декабря 2018Транспорт/Связь
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Новое расписание в ближайшее время разместят на всех остановках городской электрички.
Киевская городская электричка меняет график / фото УНИАН
В Киеве с 9 декабря городская электричка будет курсировать по измененному графику.
Об этом предупреждает КП «Киевпастранс».
«Мы стараемся постоянно улучшать качество услуг и повышать комфорт ваших поездок, поэтому с 9 декабря 2018 года мы меняем расписание движения городских электропоездов. Надеемся, теперь время прибытия электричек станет для вас более удобным», - отмечается в сообщении.
С обновленным расписанием уже можно ознакомиться на официальном веб-сайте «Киевпастранса». Чуть позже оно будет размещено также на всех остановках городской электрички.
Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» отменила некоторые поезда «Киев Борисполь Экспресс» в аэропорт "Борисполь" на пятый день после начала регулярного сообщения между Киевом и главными воздушными воротами Украины.
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