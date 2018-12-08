С завтрашнего дня столичная городская электричка будет курсировать по новому графику

Новое расписание в ближайшее время разместят на всех остановках городской электрички.

В Киеве с 9 декабря городская электричка будет курсировать по измененному графику.

Об этом предупреждает КП «Киевпастранс».

«Мы стараемся постоянно улучшать качество услуг и повышать комфорт ваших поездок, поэтому с 9 декабря 2018 года мы меняем расписание движения городских электропоездов. Надеемся, теперь время прибытия электричек станет для вас более удобным», - отмечается в сообщении.

С обновленным расписанием уже можно ознакомиться на официальном веб-сайте «Киевпастранса». Чуть позже оно будет размещено также на всех остановках городской электрички.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» отменила некоторые поезда «Киев Борисполь Экспресс» в аэропорт "Борисполь" на пятый день после начала регулярного сообщения между Киевом и главными воздушными воротами Украины.