Экспресс в "Борисполь" снова сломался, даже не выехав за пределы Киева

Из-за поломки поезда пассажиры попали в аэропорт на час позже от заявленного времени.

Экс-депутат Киевсовета Алексей Давиденко рассказал об очередной поломке злосчастного экспресса Киев – Борисполь.

Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.

По его словам, на этот раз поезду не удалось даже выехать за пределы Киева. Функцию тягача снова пришлось выполнять подоспевшему локомотиву.

"Когда он сломался первый раз, я подумал - с кем не бывает. Переволновались. Когда он сломался второй раз, я подумал - всякое бывает. Недосмотрели. А сегодня утром он сломался в очередной раз и я подумал - какой стыд и позор", – пишет Давиденко.

Экс-депутат также рассказал о своей знакомой, которая из-за поломки поезда попала в аэропорт на час позже от заявленного времени.

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"Экспресс в аэропорт, который не в состоянии вовремя приехать - это все равно что внезапно выключающийся свет в операционной во время операции. То, что должно было стать быстрым и удобным, стало медленным и проблемным", - отметил Давиденко.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября «Укрзализныця» запустила железнодорожный экспресс Kyiv Boryspil Express между вокзалом «Киев-Пассажирский» и международным аэропортом «Борисполь». На открытии присутствовали президент Петр Порошенко, премьер Владимир Гройсман, министр инфраструктуры Владимир Омелян.

На следующий день после его запуска Скоростной экспресс из Киева в аэропорт «Борисполь» сломался. Почти все пассажиры экспресс-поезда успели на свои рейсы. Одному из пассажиров "Укрзализныця" компенсировала 550 долларов за новый авиабилет.

4 декабря экспресс вновь сломался на перегоне Дарница-Фармацевтическая.