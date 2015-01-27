Министр инфраструктуры обязал транслировать тендерные закупки в интернете

Министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский обязал «Укрзализныцю», аэропорт «Борисполь», Администрацию морских портов Украины, «Укрзализнычпостач», Украэрорух и «Укрпочту» проводить процедуру тендерных закупок в онлайн-режиме.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook и опубликовал фото распоряжения министра.

Кроме того, согласно документу, министр обязал предприятия на своих сайтах за три дня объявлять о месте и времени проведения тендеров.

«Как только найдем средства на е-Governance – трансляция будет происходить также и на сайте министерства», - сообщил Омелян.

Также, по его словам, министр инфраструктуры обратится к руководителям структурных подразделений и их заместителям с просьбой дать согласие на обнародование их деклараций за 2013 год.