Одесская железная дорога усилила охрану стратегических объектов

Одесская железная дорога (ОЖД) с целью защиты от проникновения на территорию станций посторонних лиц и обеспечения противодействия возможным террористическим актам, усилила меры безопасности на стратегических транспортных объектах, в частности, мостах и тяговых подстанциях.

Согласно пресс-релизу Министерства инфраструктуры Украины, служба ведомственной военизированной охраны ОЖД дополнительно выставила охрану на 37 стратегических объектах: 24 мостах и 13 тяговых подстанциях.

Согласно сообщению, в стрелковые подразделения по охране объектов и грузов отрядов военизированной охраны Одесской магистрали в ближайшее время будут приняты еще 50 работников, а на отдельных станциях увеличено количество сотрудников, задействованных в охране, в том числе на станциях Одесса - Пересыпь и Ильичевск - Паромная.

Также сообщается, что ОЖД организовала занятия с целью информирования о порядке первоочередных действий в случае угрозы совершения террористических или диверсионных актов.

«Для железнодорожников, которые осуществляют техническое обслуживание подвижного состава и путей, проведены инструктажи относительно обращения внимания на оставленные предметы и вещи на железнодорожных путях, под вагонами», - подчеркивается в сообщении.

По данным пресс-службы, также железнодорожники с целью улучшения освещения станции в районе переходного моста Одесского парка станции Одесса-Пересыпь, где находятся вагоны с опасными грузами, намерены дополнительно установить 12 прожекторов, а также установить систему видеонаблюдения на территории станции.

Кроме того, железнодорожники готовят технико-экономическое обоснование и разработку схемы ограждения станции Одесса-Пересыпь, в частности, предварительно запланировано использовать металлическую сетку, что «даст возможность оставить хорошую видимость для предотвращения незаконных проникновений».

Ранее исполняющий обязанности главы Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") Максим Бланк сообщал, что собственной охраны железных дорог в сложившейся в стране ситуации не хватает для обеспечения надежной защиты всех стратегических объектов железнодорожной инфраструктуры.

Читайте такжеПоезда возобновили движение через подорванный боевиками мост в Запорожской области

Как сообщал УНИАН, вследствие боевых действий на востоке Украины ориентировочно повреждены 1425 объектов железнодорожной инфраструктуры, для восстановления которых, по предварительным подсчетам, необходимо 830,3 млн грн, из них железнодорожники восстановили 686 объектов на сумму около 94 млн грн.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога проходит по территории Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.