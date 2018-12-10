Верховная Рада купила семь Toyota Camry на 5,6 миллиона гривень

В соответствии с первым соглашением, фирма поставит 5 автомобилей Toyota Camry по 790 тыс. грн, а согласно второму договору – 2 авто Toyota Camry по 805 тыс. грн.

Автобаза Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины 27 ноября по результатам двух тендеров заказала ООО «Фирма «Алмаз Мотор, ЛТД» легковых автомобилей на общую сумму 5,56 млн грн.

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Об этом сообщается в системе «Прозорро», передают «Наші гроші».

В соответствии с первым соглашением, фирма поставит 5 автомобилей Toyota Camry на общую сумму 3,95 млн грн (по 790 тыс. грн.), а согласно второму договору – 2 авто Toyota Camry за 1,61 млн грн (по 805 тыс. грн.).

Каждый из семи автомобилей будет иметь круиз-контроль, систему помощи при парковке с камерой заднего вида, подогрев передних сидений, климат-контроль с независимой регулировкой температуры зон водитель/пассажир, аудиосистему Toyota (радиоприемник, CD/MP3/WMA-проигрыватель) с цветным многофункциональным сенсорным дисплеем 7’ и 6 динамиков, подушки безопасности.

В автосалонах машины Toyota Camry в комплектации Comfort, которые приобрела автобаза, продают по 794 тыс. грн.

Во время первых торгов в отношении 5 автомобилей Toyota Camry конкурентами «Алмаз Мотор, ЛТД» были ООО «Авто-плаза» Алексея Панасюка и депутата Херсонского горсовета от «Укропа» Валерия Боржкова и ООО «Гранд Мотор», конечным бенефициаром которого является экс-нардеп от БПП Михаил Гвоздев. Их предложения были выше: «Авто-плазы» на 400 грн, «Гранд Мотор» на 148 тыс. грн. На втором аукционе предложение единственного конкурента победителя – «Гранд Мотор» – было больше на 8 тыс. грн.

Днепровская «Фирма «Алмаз Мотор, Лтд» из одноименной группы компаний «Алмаз» принадлежит Алексею Шохи и Александру Корниенко, который также является директором фирмы.