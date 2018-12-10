На украинских путях могут появиться канадские электровозы

В конкурсе на поставку электровозов для "Укрзализныци" готова принять участие канадская компания Bombardier Transportation.

В конкурсе на поставку электровозов для акционерной компании "Укрзализныця" (УЗ) готов принять участие крупнейший в мире производитель железнодорожной техники - канадская компания Bombardier Transportation.

Читайте такжеЭкспресс в "Борисполь" снова сломался, даже не выехав за пределы Киева

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян, который несколько дней назад находился с визитом во Франции.

«Как всегда, все ждут тендер УЗ, в котором готовы принять участие не только Alstom, но и Bombardier, и китайские компании. Учитывая полную изношенность украинских локомотивов, дальше тянуть некуда», - написал он.

Также Омелян сообщил, что компания Alstom готова начать сотрудничество с «Укрзализныцей» и начать производство электровозов в Украине. «Речь идет о миллиардах инвестиций, производстве в Украине сверхсовременных грузовых и пассажирских электровозов. Потенциально может рассматриваться производство городского электротранспорта», - написал он.

Как сообщал УНИАН, ранее первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив сообщал, что французский производитель энергетического оборудования и железнодорожного транспорта Alstom планирует создать в Украине совместные либо новые производственные мощности.

В сентябре замминистра инфраструктуры Украины Виктор Довгань сообщил, что в конкурсе на поставку электровозов для Украины будут участвовать Alstom и CRRC.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» является частным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.