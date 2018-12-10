В Раде зарегистрированы новые законопроекты о "евробляхах"

Нардепам предлагают освободить от ответственности граждан, которые ввезли "евробляхи" для военных нужд.

Верховной Раде предлагают не штрафовать за "евробляхи" волонтеров, которые ввезли не растаможенные машины для нужд ООС и военных, которые получили такой транспорт.

Об этом говорится в новых законопроектах 9382 и 9383, которые появились на сайте Верховной Рады, передает ТСН.

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Авторы законопроектов предлагают освободить от будущих санкций тех владельцев "евроблях", которые до 25 ноября 2018 передали в установленном порядке свои авто для нужд ВСУ, Нацгвардии, МВД, СБУ или другим государственным формированиям, которые принимают непосредственное участие в АТО/ООС.

Кроме того, госорганам предлагают разрешить растаможивать такие "евробляхи" без каких-либо налогов. Упомянутые нормы будут касаться только легковых автомобилей (категория УКТ ВЭД 8703). Кроме этого, предлагается все конфискованные авто (по статьям 470 и 480 ТКУ) передавать ВСУ и другим подразделениям, которые принимают непосредственное участие в ООС.

Ранее СМИ сообщали, что владельцы автомобилей на еврономерах оккупировали таможни, чтобы легализовать свои авто. В то же время, некоторые водители бросают свои автомобили с европейскими номерами за границей, поскольку у них нет денег на растаможку или залог.