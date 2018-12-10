РФ продолжает блокировать проход более 100 судов в районе Керченского пролива

Таким образом Москва пытается оказывать политическое и экономическое давление на Украину.

Российская Федерация продолжает блокировать проход 104 судов в районе Керченского пролива.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

«РФ пропускает суда, но все равно время задержки судов достаточно большое, по нашей информации, в районе Керченского пролива в очереди находится 104 судна в обе стороны, которые планируют пройти Керченский пролив», - заявил он.

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По словам Слободяна, за сутки в обоих направлениях последовала лишь небольшая часть судов.

«Что касается динамики - то РФ пропускает всего несколько судов, идущих в украинские порты в Азовском море, в то же время, что касается тех, которые идут в российские порты - они беспрепятственно следуют через Керченский пролив», - добавил помощник председателя ГПСУ.

Таким образом, по словам Слободяна, РФ пытается оказывать политическое и экономическое давление на Украину. «Они (Россия - УНИАН) так действуют, хотя они не имеют никаких полномочий для того, чтобы принимать решение о проходе Керченского пролива», - резюмировал он.