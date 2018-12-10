Экс-главе Nissan предъявили обвинения в сокрытии доходов

Прокуроры в Токио предъявили Гону официальные обвинения в финансовых нарушениях.

Прокуроры в Токио в понедельник предъявили экс-главе совета директоров Nissan Motor Карлосу Гону официальные обвинения в занижении данных о размере доходов и продлили срок его содержания под стражей.

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Прокуроры также предъявили Nissan обвинения в предоставлении ложных сведений в финансовой отчетности, сообщает Рейтер.

Гон был задержан 19 ноября по подозрению в сговоре с целью занижения примерно вдвое данных о размере своей зарплаты, в действительности составлявшей 10 миллиардов иен ($88 миллионов), на протяжении пяти лет начиная с 2010 года.

С тех пор Гон находится в тюрьме в Токио, однако официальные обвинения предъявлены ему впервые. Прокуроры в понедельник продлили срок нахождения бывшего топ-менеджера Nissan под стражей в связи с подозрениями в занижении данных о зарплате на протяжении еще трех лет, до конца марта 2018 года.

Nissan, которая спустя несколько дней после задержания Гона уволила его с поста главы совета директоров, сообщила, что нарушение было спланировано им при содействии бывшего уполномоченного директора компании Грега Келли, которому в понедельник также предъявили официальные обвинения.

Гон и Келли не делали заявлений через своих адвокатов, но японские СМИ сообщили, что они отрицают обвинения. На звонки в офис адвоката Гона Мотонари Оцуру никто не ответил.

“Предоставление ложных сведений в годовой отчетности наносит серьезный ущерб достоверности публичного раскрытия информации Nissan на рынках ценных бумаг, и компания выражает свое глубочайшее сожаление”, - говорится в заявлении автопроизводителя.

Японская комиссия по надзору за ценными бумагами и биржами сообщила, что за подобное правонарушение компании может грозить штраф до 700 миллионов иен ($6,21 миллиона).