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В Киеве завтра частично ограничат движение транспорта на Северном мосту

13:08, 10 декабря 2018
Транспорт/Связь
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Движение ограничат в направлении Троещины / фото УНИАН

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальную корпорацию «Киевавтодор».

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«С 10:00 до 17:00 11 декабря в связи с ремонтными работами на Северном мосту через Днепр будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении жилого массива Троещина», - говорится в сообщении.

Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.

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Теги: #транспорт#Северный мост