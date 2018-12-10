В Киеве завтра частично ограничат движение транспорта на Северном мосту

Ограничение будет действовать с 10:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами на мосту.

В Киеве завтра частично ограничат движение транспорта по Северному мосту в направлении Троещины. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальную корпорацию «Киевавтодор». Читайте такжеВ Киеве ночью будет закрыто движение транспорта по мосту Патона «С 10:00 до 17:00 11 декабря в связи с ремонтными работами на Северном мосту через Днепр будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении жилого массива Троещина», - говорится в сообщении. Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.

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