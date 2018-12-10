В Киеве завтра частично ограничат движение транспорта на Северном мосту
13:08, 10 декабря 2018Транспорт/Связь
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Ограничение будет действовать с 10:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами на мосту.
Движение ограничат в направлении Троещины / фото УНИАН
В Киеве завтра частично ограничат движение транспорта по Северному мосту в направлении Троещины.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальную корпорацию «Киевавтодор».
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«С 10:00 до 17:00 11 декабря в связи с ремонтными работами на Северном мосту через Днепр будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении жилого массива Троещина», - говорится в сообщении.
Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.
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