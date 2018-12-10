Украину внесли в список стран для официального заказа самого доступного электрокара Tesla

Теперь украинцам не нужно указывать Польшу, как ближайшую страну для заказа культовых электрокаров.

Украину внесли в список стран для официального заказа электрокаров Tesla Model 3 на сайте компании.

Об этом сообщил основатель Tesla Club Ukraine Назар Шимоне-Давид в Facebook.

Теперь украинцам не нужно указывать Польшу, как ближайшую страну для заказа культовых электрокаров, написал он.

Как пишет ТСН, официального представительства в Украине пока нет, поэтому покупателям Model 3 придется забирать машину в городе Тилбург, Нидерланды. При этом, появилась возможность без посредников заказать и оплатить электрокар просто на сайте компании.

Двухмоторный полноприводная версия Model 3 будет стоить 48,5 тысяч евро. На сайте указана цена в 58 800 евро, но 10 тысяч удастся сэкономить благодаря отсутствию в Украине НДС на электромобили.

Tesla Model 3 указанной стоимости имеет мощность 346 л. с., разгоняется до 100 км/ч за 4,8 секунды. Максимальная скорость – 233 км/ч, а запас хода составляет 544 км без подзарядки. Заряженная 450-сильная версия Performance обойдется в 57 тысяч евро и сможет стартовать до сотни примерно за 3,5 секунды.